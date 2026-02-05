Размер шрифта
«Аэрофлот» обновил меню для путешествующих эконом-классом

В эконом-классе «Аэрофлота» появилось меню с дальневосточной рыбой и сырами
Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот»

Авиакомпания «Аэрофлот» представила обновленное меню для пассажиров эконом-класса. Оно доступно на рейсах продолжительностью от трех до семи часов, за исключением региональной программы, выполняемой в обход Москвы, а также на рейсах длительностью более семи часов, вылетающих из столицы, сообщила пресс-служба компании.

В обновленное меню холодных закусок вошли сыры российских производителей, мясные деликатесы, дальневосточная красная рыба, овощи и свежая зелень.

На горячее пассажирам эконом-класса теперь предлагают блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы.

В зависимости от направления и продолжительности полета в меню представлены котлета из индейки с жареным картофелем, фасолью и сливочно-томатным соусом, пикша с картофельным пюре, морковью и соусом тартар, говядина в соусе демиглас с гречкой и брокколи, а также баранина в бальзамическом соусе с картофелем по-деревенски и морковью.

Для утренних рейсов разработаны обновленные варианты завтраков. Они могут включать кукурузную поленту с консервированной грушей и корицей, блины с курицей и сливочно-грибным соусом, омлет с сыром, наггетсами и сырным соусом, а также оладьи с яблоком и корицей.

Кроме того, в меню экономического класса обновлена линейка десертов. Пассажирам доступны творожные пирожные с лесными ягодами, шоколадные — с брусникой, а также десерты с абрикосовым джемом или яблоком и корицей.
 
