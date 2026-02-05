«Единая Россия» начала форумы «Есть результат» по итогам Народной программы

В Челябинске стартовал первый отчетно-программный форум «Есть результат» партии «Единая Россия». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Открывая мероприятие, заявил, что выполнение народной программы стало главным содержанием работы партии на всех уровнях.

«Здесь, в Челябинске, партия начинает прямой и честный разговор с гражданами о выполнении предвыборных обязательств. Все они зафиксированы в Народной программе. Впереди — парламентские выборы. От их результатов зависит вектор развития нашей страны, способность России уверенно отвечать на внутренние и внешние вызовы, а значит — безопасность и качество жизни людей», — сказал он.

Якушев напомнил, что в 2021 году «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму, выступив с Народной программой, основанной на миллионах обращений граждан.

«Это план реальных дел, который родился из предложений миллионов людей — их наказов и обращений, рассказов о конкретных проблемах дворов, сел и городов, регионов. За этот период Россия столкнулась с серьезными испытаниями. Программная комиссия «Единой России» во главе с председателем партии Дмитрием Медведевым вносила необходимые коррективы. Мы расширяли программу новыми разделами, запускали дополнительные меры поддержки. И при этом продолжали выполнять ключевые обязательства, данные перед людьми», — подчеркнул он.

По словам Якушева, по отдельным направлениям приходилось искать нестандартные решения, однако в целом Народная программа 2021 года «практически выполнена».

Он также отметил, что «Единая Россия» уже четверть века является опорой политической стабильности и ядром консолидации общества, а также ответственным проводником стратегического курса президента Владимира Путина.

Форумы «Есть результат» пройдут по всей стране с участием жителей регионов, общественников и отраслевых экспертов. На них партия представит ключевые достижения по реализации Народной программы.