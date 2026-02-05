Размер шрифта
Житель Карелии порезал знакомого бензопилой

В Карелии мужчина напал с бензопилой на знакомого, его спасли очевидцы
В Карелии мужчина порезал знакомого бензопилой, сообщает СУ СКР по республике.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ возбудили против 42-летнего жителя поселка Ладва Прионежского района.

В ноябре 2025 года во время посиделок с знакомыми мужчина поссорился с 50-летним гостем. Вооружившись бензопилой, он нанес ему множественные повреждения туловища и конечностей.

Очевидцы выбили инструмент из рук нападавшего, а пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

Злоумышленникк был задержан и взят под стражу по обвинению в покушении на жизнь человека. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.

Ранее американец расправился со своей девушкой при помощи бензопилы и вызвал полицию.
 
