Российские студенты смогут пройти обучение в новой онлайн-школе по робототехнике

Сбер и ИТМО запустили первую совместную робошколу для студентов
Сбер

Сбер и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) запустили онлайн-школу по робототехнике и ИИ для студентов бакалавриата 3-4 курсов со всей России, сообщает пресс-служба Сбера.

Для студентов будут проводить лекции и мастер-классы по пяти направлениям, среди которых робототехника, цифровое производство, навигация и управления движением, системы управления, электроинженерия. Победители робошколы смогут без экзаменов поступить в магистратуру ИТМО и совместную программу Сбера и университета.

«Это возможность попробовать себя в задачах, с которыми сталкивается индустрия робототехники. Для нас важно не просто рассказывать молодым специалистам о трендах, а погружать их в реальные задачи», — отметил старший управляющий директор, директор центра робототехники Сбера Алексей Гонноченко.

Первый этап робошколы пройдет онлайн с 19 по 26 февраля 2026 года. Участников научат применять методы машинного обучения и имитационного моделирования для разработки робототехнических систем.

«Сегодня, когда ИИ превращается в базовый инструмент разработки, а требования к специалистам растут, глубокая экспертиза в предметной области становится главным конкурентным преимуществом на рынке труда. Робошкола построена так, чтобы студенты могли освоить современные инструменты ИИ и одновременно прокачать фундаментальные навыки», — рассказал доктор технических наук, профессор факультета систем управления и робототехники ИТМО Сергей Колюбин.
 
