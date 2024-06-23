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Суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь Мавзолей Ленина

Суд приговорил к 4 годам колонии мужчину за попытку поджога Мавзолея Ленина

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Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии Константина Старчукова, который организовал попытку поджечь с помощью бутылки с горючей смесью Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве. Об этом говорится в тексте приговора, с которым ознакомилсяТАСС.

Приговором суда Старчукова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, которая звучит как «Хулиганство с применением оружия». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом ему зачтут срок, который обвиняемый провел в СИЗО с 17 июля прошлого года. Расчет будет вестись как день в изоляторе за полтора дня в колонии.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 июня. Мужчина кинул «коктейль Молотова» в Мавзолей, но попал в ограждение и возгорания не произошло. Он был задержан на месте сотрудниками полиции.

Ранее стало известно, что задержанный за попытку поджога Мавзолея Ленина мужчина не в первый раз пытался совершить нападение на мемориал.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, который хотел попасть в Мавзолей ночью и похитить тело Ленина.

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