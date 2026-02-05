Россотрудничество подвело итоги работы с Узбекистаном по сохранению исторической памяти

Экспозиция мемориального комплекса «Парк Победы» в Ташкенте полностью переведена на русский язык, инициатива реализована в рамках совместной работы российской и узбекистанской сторон в сфере сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Об этом Россотрудничество сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 5 февраля делегация Общественного совета при Россотрудничестве посетила Ташкент с официальным визитом, приуроченным к подведению итогов совместной работы России и Узбекистана по сохранению исторической памяти.

Участники осмотрели обновленную экспозицию комплекса с полным русскоязычным описанием, а также установленную в «Парке Победы» памятную плиту в честь Героя Советского Союза Гранта Оганьянца — легендарного советского танкиста, уроженца Узбекистана.

Подчеркивается, что договоренность о расширении русскоязычного информационного сопровождения экспозиции была достигнута в 2025 году, в ходе мероприятий в мемориальном комплексе «Парк Победы», организованных Россотрудничеством.

Тогда же состоялась презентация книги Насриддина Исмоилова «Дом Павлова и его защитники», а школьники Ташкента выступили с докладами, посвященными защите исторической правды о Великой Отечественной войне.

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Юрьевич Чайка подчеркнул, что реализация проекта по созданию русскоязычного описания экспозиции мемориального комплекса «Парк Победы» на русский язык — важный этап развития сотрудничества России и Узбекистана в сфере сохранения общей исторической памяти.

«Великая Отечественная война сакральна для всех народов СССР, она объединяет нас как потомков великих героев-освободителей, и никакие барьеры — языковые, политические или любые другие — не должны мешать этому единству. Поэтому Россотрудничество будет продолжать активную работу по защите исторической памяти и поддержке проектов, направленных на передачу достоверной информации о событиях ВОВ молодому поколению», — сообщил Чайка.

Отдельно он отметил важность создания памятной плиты Оганьянцу.

В свою очередь, глава общественного совета при Россотрудничестве Андрей Цыпер акцентировал внимание на объединяющей роли русского языка для всех жителей постсоветского пространства.

«Инициатива по переводу описания экспозиции мемориального комплекса на русский язык нашла в Узбекистане поддержку. Признавая и уважая социокультурную идентичность каждого народа, основой которой является язык, мы в то же время не можем не признать объединяющую роль русского языка. Важно продолжать усилия по сохранению его роли как средства межнационального общения и культурно-научного обмена», — резюмировал Цыпер.