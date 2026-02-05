Размер шрифта
Мусульман в России призвали избегать показной религиозности

Верховный муфтий России Таджуддин выступил против демонстративного намаза
Валерий Мельников/РИА Новости

Ислам допускает совершение молитвы практически где угодно, однако важно, чтобы верующие не создавали неудобств окружающим и не нарушали общественный порядок. Об этом заявил Readovkе председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России Талгат Таджуддин.

Верховный муфтий России призвал мусульман руководствоваться принципами уважения и добрососедства, и избегать демонстративного совершения намаза в общественных местах.

Таджуддин акцентировал внимание на том, что законодательство России не запрещает молитву, но в то же время верующие должны соотносить свои действия с правами других граждан. В качестве примера нарушений верховный муфтий РФ привел перекрытие дорог и создание помех движению.

Он также отметил, что для удобства верующих во многих местах общественного пользования, включая аэропорты, вокзалы и торговые центры — уже созданы специальные комнаты для молитвы.

Кроме того, муфтий напомнил мусульманам о веротерпимости, приведя в качестве примера случай, когда пророк Мухаммед разрешил христианам из Наджрана молиться в мечети.

Таджуддин рекомендовал верующим руководствоваться принципами уважения и добрососедства — права одних граждан, по мнению муфтия, не должны ущемлять права других, а любые действия, выполненные «ради показухи или чтобы насолить», неприемлемы.

Поводом для комментария муфтия стала позиция министерства по нацполитике и делам религий Дагестана — после правового анализа ведомство пришли к выводу, что намаз, не являясь политической акцией или миссионерством, не нуждается в специальном согласовании, следовательно, публичную молитву нельзя отнести к нарушениям законодательства.

Ранее аналогичную позицию занял муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов, выступив против публичного совершения намаза на улице и в общественных местах.
 
