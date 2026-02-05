Россиянам дали советы, как выбрать идеальную кровать для пары

Комфорт сна вместе с партнером в первую очередь зависит от правильно подобранной кровати. При выборе места для сна важно учитывать разницу в весе, росте и ощущения каждого из пары. Об этом Life.ru рассказала старший категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Светлана Котина.

По словам специалиста, особенно важно грамотно подобрать матрас.

«Если разница в весе партнеров превышает 15–20 кг, более легкий человек может непроизвольно «скатываться» к центру или на сторону партнера, что нарушает сон обоих. В таких случаях оптимальным выбором становятся модели с независимым пружинным блоком: каждая пружина работает автономно, обеспечивая равномерную поддержку без перекосов», — объяснила она.

В качестве альтернативного варианта эксперт посоветовала выбрать матрас с несколькими зонами жесткости. Такая модель учитывает особенности разных частей тела человека и снижает нагрузку на позвоночник. А тем партнерам, у которых разные требования к жесткости, стоит обратить внимание на изделие с разными характеристиками сторон, изготавливающиеся по заказу. Также можно использовать два отдельных матраса в одном основании.

Специалист также добавила, что немаловажную роль играет и размер кровати. Ее длину следует рассчитывать исходя из роста более высокого партнера, откладывая при этом запас от 15 до 20 сантиметров. При этом минимально допустимой шириной спального места для двоих людей считаются 140 сантиметров.

При выборе кровати также следует учитывать ее высоту. По словам эксперта, комфортной будет мебель, на которую можно сесть без лишних усилий, сохранив при этом прямой угол в коленях. Оптимальная высота кровати составляет от 40 до 70 сантиметров от пола до самой верхней точки матраса.

Ранее россиянам объяснили, как распознать абьюзера, пока не станет поздно.