Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам дали советы, как выбрать идеальную кровать для пары

Эксперт Котина: кровать для пары нужно выбирать с учетом роста высокого партнера
Shutterstock

Комфорт сна вместе с партнером в первую очередь зависит от правильно подобранной кровати. При выборе места для сна важно учитывать разницу в весе, росте и ощущения каждого из пары. Об этом Life.ru рассказала старший категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Светлана Котина.

По словам специалиста, особенно важно грамотно подобрать матрас.

«Если разница в весе партнеров превышает 15–20 кг, более легкий человек может непроизвольно «скатываться» к центру или на сторону партнера, что нарушает сон обоих. В таких случаях оптимальным выбором становятся модели с независимым пружинным блоком: каждая пружина работает автономно, обеспечивая равномерную поддержку без перекосов», — объяснила она.

В качестве альтернативного варианта эксперт посоветовала выбрать матрас с несколькими зонами жесткости. Такая модель учитывает особенности разных частей тела человека и снижает нагрузку на позвоночник. А тем партнерам, у которых разные требования к жесткости, стоит обратить внимание на изделие с разными характеристиками сторон, изготавливающиеся по заказу. Также можно использовать два отдельных матраса в одном основании.

Специалист также добавила, что немаловажную роль играет и размер кровати. Ее длину следует рассчитывать исходя из роста более высокого партнера, откладывая при этом запас от 15 до 20 сантиметров. При этом минимально допустимой шириной спального места для двоих людей считаются 140 сантиметров.

При выборе кровати также следует учитывать ее высоту. По словам эксперта, комфортной будет мебель, на которую можно сесть без лишних усилий, сохранив при этом прямой угол в коленях. Оптимальная высота кровати составляет от 40 до 70 сантиметров от пола до самой верхней точки матраса.

Ранее россиянам объяснили, как распознать абьюзера, пока не станет поздно.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!