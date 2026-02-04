Большинство молодых россиян признались во влиянии кино на их жизненные решения

ON Медиа: каждый третий житель России борется со стрессом при помощи комедий

Почти 70% россиян в возрасте от 18 до 34 лет хотя бы раз принимали решение о переменах в жизни под впечатлением от просмотра фильма. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга ON Медиа о влиянии кино на психоэмоциональное состояние зрителей.

Уточняется, что для большинства россиян кино является способом расслабиться — такой ответ дали 36% респондентов, еще 21% считают просмотр фильмов способом занять свободное время.

При этом 61% опрошенных считают, что кино должно вызывать сильные эмоции.

Женщины чаще мужчин используют фильмы для борьбы со стрессом — 31% против 15%. Для 67% женщин важным фактором хорошего настроения становится счастливый финал ленты, среди мужчин этот показатель составляет 51%.

Кроме того, согласно результатам опроса, 43% респондентов отмечают, что фильмы помогают им разбираться в трудных жизненных ситуациях и чувствах.

Комедия стала самым популярным жанром для эмоционального отдыха — ее выбирают 35% опрошенных вне зависимости от возраста.

Аналитики также зафиксировали, что 68-69% молодых россиян в возрасте 18-34 лет вдохновлялись фильмами на изменения в жизни, тогда как среди представителей старших возрастных групп такой эффект выражен слабее.

При этом 39% участников исследования продолжают эмоционально переживать просмотренные фильмы в течение нескольких дней, а среди жителей Санкт-Петербурга этот показатель достигает 49%.

Лишь 11% опрошенных сообщили, что стараются избегать фильмов, вызывающих сильные эмоции. Этот показатель не зависит от возраста, пола или размера города.

Комментируя данные исследования, глава холдинга ON Медиа Софья Митрофанова отметила, что кинематограф может выступать инструментом поддержки ментального здоровья и личностных изменений, а создание эмоционально насыщенных экранных историй является ответственной задачей для медиарынка.

В свою очередь, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко подчеркнула, что кинематограф и здоровье тесно взаимосвязаны, а изучение зрительских предпочтений позволяет находить новые способы влияния кино на качество жизни россиян. По ее словам, полученные данные подтверждают значимую роль кино в поддержке эмоционального благополучия.

Данные исследования были представлены на конгрессе «СМАРТздрав». Опрос проводился в январе 2026 года среди более чем 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.