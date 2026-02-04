Врач назвала причины внезапной потливости

Врач Соловьева: потливость может указывать на проблемы с сердцем

Чрезмерная потливость, у которой нет видимых причин, может свидетельствовать о серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом «Известиям» сообщила врач ФД, кардиолог Сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева.

По словам специалиста, самым тревожным сигналом является внезапный холодный и липкий пот, вместе с которым возникает озноб, а кожа становится холодной. Таким образом нервная система реагирует на экстремальный стресс в организме.

«Часто такое состояние сопровождается давящей или жгучей болью за грудиной, отдающей в лопатку или нижнюю челюсть, возможны тошнота и головокружение. Подобный комплекс симптомов может указывать на развивающийся инфаркт миокарда. При его возникновении, особенно если у вас есть сахарный диабет или повышенный холестерин, необходимо немедленно вызывать скорую помощь — промедление крайне опасно», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что у пациентов с ишемической болезнью сердца сильная потливость, одновременно с которой появляется боль в груди, может быть признаком нестабильной стенокардии, предынфарктного состояния, при котором необходима экстренная госпитализация.

Помимо этого, хроническая обильная потливость, в том числе и ночная, может указывать на воспалительные заболевания сердца, например, на миокардит или эндокардит.

Врач подчеркнула, что внезапно и остро появившаяся потливость является поводом для экстренного обращения за медицинской помощью. А тем, кого симптом беспокоит регулярно, следует посетить терапевта или кардиолога.

