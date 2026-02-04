Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач назвала причины внезапной потливости

Врач Соловьева: потливость может указывать на проблемы с сердцем
Shutterstock

Чрезмерная потливость, у которой нет видимых причин, может свидетельствовать о серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях. Об этом «Известиям» сообщила врач ФД, кардиолог Сети клиник «Семейная» Наталья Соловьева.

По словам специалиста, самым тревожным сигналом является внезапный холодный и липкий пот, вместе с которым возникает озноб, а кожа становится холодной. Таким образом нервная система реагирует на экстремальный стресс в организме.

«Часто такое состояние сопровождается давящей или жгучей болью за грудиной, отдающей в лопатку или нижнюю челюсть, возможны тошнота и головокружение. Подобный комплекс симптомов может указывать на развивающийся инфаркт миокарда. При его возникновении, особенно если у вас есть сахарный диабет или повышенный холестерин, необходимо немедленно вызывать скорую помощь — промедление крайне опасно», — объяснила эксперт.

Она также добавила, что у пациентов с ишемической болезнью сердца сильная потливость, одновременно с которой появляется боль в груди, может быть признаком нестабильной стенокардии, предынфарктного состояния, при котором необходима экстренная госпитализация.

Помимо этого, хроническая обильная потливость, в том числе и ночная, может указывать на воспалительные заболевания сердца, например, на миокардит или эндокардит.

Врач подчеркнула, что внезапно и остро появившаяся потливость является поводом для экстренного обращения за медицинской помощью. А тем, кого симптом беспокоит регулярно, следует посетить терапевта или кардиолога.

Ранее были названы главные отличия дезодорантов-антиперспирантов от натуральных.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!