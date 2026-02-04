Российские нефтяники стали чаще заниматься спортом

Количество сотрудников «Роснефти», которые регулярно занимаются спортом, превысило 134 тыс. человек, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Об этом по итогам работы корпоративной программы «Энергия жизни» в 2025 году сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что в рамках спортивно-оздоровительного движения работники «Роснефти» регулярно занимаются спортом, посещают организуемые компанией тренировки и участвуют в корпоративных, межкорпоративных и всероссийских состязаниях.

В 2025 году в различных соревнованиях приняли участие свыше 96 тыс. нефтяников, а также около 21,5 тыс. членов их семей.

Всего по программе в минувшем году было организовано свыше 2,2 тыс. спортивно-оздоровительных мероприятий. Одним из самых многочисленных стали юбилейные XX Летние спортивные игры, которые объединили около 3 тыс. участников из 74 предприятий.

Также компания проводит тренировки по более чем 20 видам спорта, в том числе по хоккею с шайбой, беговым лыжам и биатлону.

Команды «Роснефти» также приняли участие в «Московском марафоне», где заняли второе место, и соревнованиях по триатлону Ironstar Sochi Sirius 2025, где нефтяники завоевали серебро в корпоративном зачете и одержали победу в мужской эстафете и личных стартах.

В «Роснефти» отметили, что поддержка здорового образа жизни — важное направление социальной политики компании. Она популяризирует спорт среди работников, а также активно вовлекает в спортивные мероприятия жителей регионов присутствия.