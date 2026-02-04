Подписчики «Чемпионата» поддержали российских фигуристов перед Олимпиадой

Подписчики спортивного портала «Чемпионат» в рамках ежегодного проекта «Король и Королева фигурки» прислали более 100 видеообращений, чтобы поддержать российских фигуристов Петра Гуменника и Аделию Петросян на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщается на портале.

Как рассказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, изначально «Король и Королева фигурки» был задуман как премия для лучших фигуристов России.

«Если раньше подписчики «Чемпионата» принимали участие только в голосовании, то теперь им представилась возможность напрямую физически поддержать наших фигуристов на Олимпиаде. Приятно было получить отклики от такого большого количества наших читателей», — сказал он.

Также Петра Гуменника и Аделию Петросян поддержали двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов и другие спортсмены.

«Дорогие наши будущие олимпийцы! Я желаю вам терпения и трудолюбия. У вас все обязательно получится», — отметила Татьяна Волосожар.

В «Чемпионате» добавили, что авторы самых лучших напутствий получат в награду официальные сувениры Олимпиады, привезенные из Милана, и фирменные подарки от портала.