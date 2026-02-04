Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам дали советы, как отвечать на вопрос о карьере через пять лет на собеседовании

Эксперт Семеренко: на собеседовании нужно говорить о планах по развитию навыков
Shutterstock/djrandco

В ответ на вопрос «Кем вы видите себя через пять лет?» на собеседовании не нужно рассказывать свой подробный жизненный план, поскольку таким образом работодатель оценивает мотивацию, стратегическое мышление и личные амбиции кандидата. Об этом «Известиям» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

По словам специалиста, некоторые ответы на вопрос о будущем могут стать для рекрутера тревожными сигналами. Поэтому необходимо избегать фраз, указывающих на полное отсутствие планов и создающих впечатление пассивности.

«Столь же рискованно говорить о целях, не связанных с работой, например о желании уйти в декрет или открыть собственный бизнес. Провокационные заявления — вроде стремления занять место интервьюера или требования перевода в зарубежный офис — звучат наивно и агрессивно. Даже показное безразличие, когда кандидат говорит, что просто надеется остаться на той же позиции, может восприниматься как отсутствие амбиций», — предупредила эксперт.

Она посоветовала во время собеседования придерживаться логики «настоящее — будущее — компания». Кандидату следует объяснить свою заинтересованность именно в этой вакансии, а также какие возможности для роста он в ней видит. Затем стоит рассказать о том, какие навыки хочется приобрести и в каких областях углубить экспертизу. Благодаря этому удастся продемонстрировать стремление к росту, подчеркнула специалист.

При этом, по словам Семеренко, главным элементом будет связь личных планов с интересами компании. Кандидату необходимо указать, какую пользу может принести его развитие и почему он может стать частью команды на долгое время.

Помимо этого, начинающий специалист может обозначить свое стремление учиться и в будущем брать на себя самостоятельные задачи. В то же время опытный кандидат может упомянуть о масштабировании проектов, развитии команды и внедрении новых практик.

Ранее россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!