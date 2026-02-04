Россиянам дали советы, как отвечать на вопрос о карьере через пять лет на собеседовании

Эксперт Семеренко: на собеседовании нужно говорить о планах по развитию навыков

В ответ на вопрос «Кем вы видите себя через пять лет?» на собеседовании не нужно рассказывать свой подробный жизненный план, поскольку таким образом работодатель оценивает мотивацию, стратегическое мышление и личные амбиции кандидата. Об этом «Известиям» рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.

По словам специалиста, некоторые ответы на вопрос о будущем могут стать для рекрутера тревожными сигналами. Поэтому необходимо избегать фраз, указывающих на полное отсутствие планов и создающих впечатление пассивности.

«Столь же рискованно говорить о целях, не связанных с работой, например о желании уйти в декрет или открыть собственный бизнес. Провокационные заявления — вроде стремления занять место интервьюера или требования перевода в зарубежный офис — звучат наивно и агрессивно. Даже показное безразличие, когда кандидат говорит, что просто надеется остаться на той же позиции, может восприниматься как отсутствие амбиций», — предупредила эксперт.

Она посоветовала во время собеседования придерживаться логики «настоящее — будущее — компания». Кандидату следует объяснить свою заинтересованность именно в этой вакансии, а также какие возможности для роста он в ней видит. Затем стоит рассказать о том, какие навыки хочется приобрести и в каких областях углубить экспертизу. Благодаря этому удастся продемонстрировать стремление к росту, подчеркнула специалист.

При этом, по словам Семеренко, главным элементом будет связь личных планов с интересами компании. Кандидату необходимо указать, какую пользу может принести его развитие и почему он может стать частью команды на долгое время.

Помимо этого, начинающий специалист может обозначить свое стремление учиться и в будущем брать на себя самостоятельные задачи. В то же время опытный кандидат может упомянуть о масштабировании проектов, развитии команды и внедрении новых практик.

Ранее россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании.