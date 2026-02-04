Кембриджскую международную школу могут признать иноагентом после запроса депутата Госдумы

Проверка Генпрокуратуры РФ, инициированная по запросу депутата Государственной думы Михаила Романова, выявила наличие иностранного влияния на деятельность Кембриджской международной школы, оказывающей образовательные услуги в Санкт-Петербурге и в Московской области. Полученные материалы уже направлены в Минюст России для признания организации иностранным агентом, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Романов рассказал, что запрос был направлен после обращения к нему представителей ряда общественных организаций. Они информировали депутата о том, что учителя частного образовательного учреждения — в основном, граждане иностранных государств — пропагандируют среди учеников Кембриджской школы прозападную идеологию, включая однополые отношения.

«В рамках рассмотрения запроса надзорные мероприятия подтвердили факты нарушений норм федерального законодательства. В частности, прокуратурой Санкт-Петербурга установлены факты пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений директором образовательного заведения», — рассказал парламентарий.

Глава Кембриджской школы по решению Выборгского районного суда Санкт-Петербурга оштрафован на 100 тыс. рублей. Также по собранным материалам следственными органами проводится проверка по факту его возможного участия в деятельности международного движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Дополнительно Романов направил депутатский запрос в адрес Министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой взять на личный контроль вопрос принятия решения о признании ЧОУ «Кембриджская международная школа» иностранным агентом.

«Настало время самого пристального контроля за частными образовательными учреждениями, использующими негосударственные образовательные программы. Если учитель находится под иностранным влиянием и открыто использует свое положение для пропаганды среди детей не только нежелательных, но и запрещенных на территории России идеологий, то это необходимо преследовать по закону. История «Кембриджской школы» непременно станет показательным прецедентом», — резюмировал парламентарий.