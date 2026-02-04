Размер шрифта
Кембриджскую международную школу могут признать иноагентом после запроса депутата Госдумы

Депутат Госдумы Романов направил запрос о признании иноагентом Кембриджской школы
Пресс-служба депутата Госдумы Михаила Романова

Проверка Генпрокуратуры РФ, инициированная по запросу депутата Государственной думы Михаила Романова, выявила наличие иностранного влияния на деятельность Кембриджской международной школы, оказывающей образовательные услуги в Санкт-Петербурге и в Московской области. Полученные материалы уже направлены в Минюст России для признания организации иностранным агентом, сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Романов рассказал, что запрос был направлен после обращения к нему представителей ряда общественных организаций. Они информировали депутата о том, что учителя частного образовательного учреждения — в основном, граждане иностранных государств — пропагандируют среди учеников Кембриджской школы прозападную идеологию, включая однополые отношения.

«В рамках рассмотрения запроса надзорные мероприятия подтвердили факты нарушений норм федерального законодательства. В частности, прокуратурой Санкт-Петербурга установлены факты пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений директором образовательного заведения», — рассказал парламентарий.

Глава Кембриджской школы по решению Выборгского районного суда Санкт-Петербурга оштрафован на 100 тыс. рублей. Также по собранным материалам следственными органами проводится проверка по факту его возможного участия в деятельности международного движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Дополнительно Романов направил депутатский запрос в адрес Министра юстиции РФ Константина Чуйченко с просьбой взять на личный контроль вопрос принятия решения о признании ЧОУ «Кембриджская международная школа» иностранным агентом.

«Настало время самого пристального контроля за частными образовательными учреждениями, использующими негосударственные образовательные программы. Если учитель находится под иностранным влиянием и открыто использует свое положение для пропаганды среди детей не только нежелательных, но и запрещенных на территории России идеологий, то это необходимо преследовать по закону. История «Кембриджской школы» непременно станет показательным прецедентом», — резюмировал парламентарий.
 
