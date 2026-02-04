Большинство россиян планируют смотреть Олимпиаду-2026 дома с любимой едой

Большинство россиян (95%) планируют смотреть зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии, дома с любимой едой, следует из результатов исследование медиахолдинга Rambler&Co.

Опрос показал, что 14% россиян будут смотреть Олимпиаду ради конкретного вида спорта или спортсмена, 11% назвали Олимпийские игры важным и масштабным событием, 11% хотят быть в курсе событий в мире, 9% назвали главной причиной спортивный азарт и эмоции, а для 7% это дополнительный повод собраться вместе с друзьями или семьей.

Также 78% россиян перед просмотром спортивных событий готовят еду дома, 9% покупают или заказывают закуски, а 4% идут в кафе или заказывают доставку.

По данным опроса, 19% россиян при просмотре спортивных событий готовят дома горячую еду, 16% выбирают простые перекусы, 7% готовят полуфабрикаты, 6% предпочитают фастфуд, еще 6% выбирают сладости, а оставшиеся 17% отметили другие блюда.

Также 32% респондентов назвали своим любимым напитком при просмотре Олимпийских игр чай, 18% — кофе, 10% — безалкогольное пиво, 14% соки и газировки.

Кроме того, 46% россиян рассказали, что обсуждают самые интересные спортивные события с друзьями, 22% с близкими, еще 22% следят за мемами в интернете. В этом году эксклюзивные права на официальное вещание Олимпийских игр получил стриминговый сервис Okko.

Говоря о конкретных видах спорта, 35% россиян предпочитают смотреть на Олимпиаде фигурное катание, 33% — биатлон, 9% выбирают лыжные гонки, 5% — прыжки с трамплина, 4% — горнолыжный спорт, 2% — керлинг, бобслей, скелетон и санный спорт, а еще 1% — шорт-трек, лыжное двоеборье и ски-альпинизм.

Опрос проходил с 28 января по 2 февраля 2026 года. Всего в нем приняли участие 2063 человека.