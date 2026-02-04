Размер шрифта
«Заряд энергией и теплом»: врач развеяла миф о вреде блинов

Нутрициолог Войтович: блины могут быть полезным блюдом, особенно – зимой
Kostina IG/Shutterstock/FOTODOM

Хотя блины действительно являются очень калорийным блюдом, это не значит, что они однозначно вредны – их вполне можно сделать полезными для здоровья. Важно лишь стараться употреблять их в пищу теплыми, а также не переусердствовать, соблюдая норму, рассказала 360.ru интегративный нутрициолог, член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Наталья Войтович.

«Блины — в первую очередь, источник энергии за счет большого количества углеводов. Если добавлять в тесто яйца и молоко, это еще и источник белка и кальция», — пояснила врач.

Она отметила, что большую роль играет и личное отношение к лакомству – так, большинство людей воспринимают блины как что-то солнечное и радостное, в результате чего они приносят положительные эмоции, важные и для физического самочувствия. Кроме того, это теплая пища, которую важно употреблять в холодную погоду, поэтому от перекусов холодными блинами лучше отказаться, считает специалист.

По словам Войтович, пользу блинов можно гарантировать при ограничении их количества в рационе – так, в день желательно съедать один-два блина, но лишь в случае, если нет никаких проблем с ЖКТ. Если же есть огромное количество выпечки на завтрак, обед и ужин, то вместо пользы блюдо причинит вред здоровью, подчеркнула нутрициолог.

Она также порекомендовала готовить блины на пшеничной цельнозерновой муке, жарить их не на рафинированном растительном масле, а на кокосовом, а также выбирать легкие начинки.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об опасных бактериях в покупных блинах.
 
