Психолог объяснила, как распознать кризис у подростков

Подростки зачастую становятся закрытыми, раздражительными и грубыми. Многие списывают такое поведение на переходный возраст, однако порой за ним кроются тревога, депрессия и другие проблемы, связанные с кризисом. Об этом «Известиям» рассказала кандидат психологических наук, психолог Алена Савюк.

Специалист объяснила, что в подростковом возрасте нервная система человека перестраивается, из-за чего многие реакции выходят из-под контроля. Однако резкое и стойкое изменение поведения может свидетельствовать о кризисе.

По словам эксперта, если ребенок перестает общаться с близкими, отказывается от привычных занятий, постоянно находится в своей комнате , начинает хуже учиться, а также сталкивается с повышенной усталостью и проблемами со сном, необходимо обратиться за помощью к психологу.

Помимо этого, признаком подросткового кризиса может быть саморазрушающие и рисковое поведение, о котором говорят любые следы самоповреждений, мрачные рисунки, употребление алкоголя, побеги из дома и связи с агрессивными компаниями.

«В таких случаях речь идет уже не о трудном характере, а о попытке хоть как-то справиться с внутренней болью. Подросток часто не просит помощи напрямую, но его поступки говорят сами за себя», — объяснила психолог.

Однако она напомнила, что не любая закрытость опасна. Многие подростки перестают делиться подробностями своей жизни с родителями, но продолжают общаться с ровесниками, сохраняют интерес к хобби и постепенно осваивают самостоятельность. При этом такая дистанция от взрослых не сопровождается изоляцией, резкими перепадами настроения и явными признаками аутоагрессии.

По словам специалиста, обращаться за профессиональной помощью нужно в случае сочетания нескольких признаков, в числе которых утрата интереса к жизни, стойкое ухудшение настроения, резкое изменение аппетита и сна, систематические побеги из дома или злоупотребление психоактивными веществами.

