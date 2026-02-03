Размер шрифта
Федор Бондарчук поделился работой над образом Карабаса в новой экранизации «Буратино»

Бондарчук: сцену, где Карабаса закидывают помидорами, я сыграл для взрослых
Кадр из видео/Дайте сказать!/VK

Карабас-Барабас в новой экранизации сказки о Буратино — несостоявшийся артист с глубокими душевными травмами, именно такой образ главного антагониста сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» создал актер и режиссер Федор Бондарчук. Об этом он сообщил в новом выпуске шоу «Дайте сказать!».

По словам Бондарчука, при работе над ролью Карабаса-Барабаса он учитывал, что возможным прототипом героя был режиссер Всеволод Мейерхольд.

«Сцену, в которой Карабас-Барабас переодевается в костюм Буратино, и зрители закидывают его помидорами, я сыграл не для детей, а для взрослых с травмами. И если зрителю становится его немного жалко — значит, у меня все получилось», — отметил в разговоре с ведущими шоу актер и режиссер.

Также в ходе выпуска Бондерчук рассказал, почему рекордные сборы российского кино в новогодние каникулы — не случайность, а итог продуманной стратегии, и зачем на большой экран одновременно были выпущены сразу три сказочные ленты.

Новый выпуск шоу «Дайте сказать!» с Федором Бондарчуком уже доступен на платформе Rutube и в социальной сети «ВКонтакте».
 
