В России могут создать отраслевой реестр СМИ

Представители Ассоциации руководителей медиа в ходе заседания, состоявшегося в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, обсудили текущее состояние медиасферы в России. Об этом сообщает РИАМО.

Издание уточняет, что предметом для обсуждения стала потребность в эффективном регулировании медиапространства и внедрении системной поддержки СМИ со стороны государства.

Ассоциация, в том числе, выступила с инициативой создать отраслевой реестр средств массовой информации. Важной частью обсуждения стал и вопрос о так называемых «патентных троллях» (лицах, специализирующихся на предъявлении патентных исков. — «Газета.Ru»), которые не первый год наносят серьезный ущерб СМИ, предъявляя иски, в том числе, о якобы неправомерном использовании картинок.

«Нам нужен инструмент профилактики: не дать мошенникам совершить свои деяния. Но есть нюанс: не нужно ломать общую систему защиты авторских прав, а добросовестным авторам нужно оставить возможность в судебном порядке защищать свои права», — высказался медиаюрист Михаил Хохолков.

Эксперт предложил внести поправки в Гражданский кодекс и исключить из объектов доверительного управления фотографии.

До этого Государственная дума РФ утвердила в окончательном чтении законопроект, который вносит изменения в методологию исчисления компенсационных выплат за посягательства на авторские права, использование товарных знаков и иные нарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Ранее суд обязал Apple выплатить почти 41 млрд рублей компании-патентному троллю.