Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В России могут создать отраслевой реестр СМИ

Ассоциация руководителей медиа предложила создать в России отраслевой реестр СМИ
Евгений Биятов/РИА Новости

Представители Ассоциации руководителей медиа в ходе заседания, состоявшегося в комитете Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, обсудили текущее состояние медиасферы в России. Об этом сообщает РИАМО.

Издание уточняет, что предметом для обсуждения стала потребность в эффективном регулировании медиапространства и внедрении системной поддержки СМИ со стороны государства.

Ассоциация, в том числе, выступила с инициативой создать отраслевой реестр средств массовой информации. Важной частью обсуждения стал и вопрос о так называемых «патентных троллях» (лицах, специализирующихся на предъявлении патентных исков. — «Газета.Ru»), которые не первый год наносят серьезный ущерб СМИ, предъявляя иски, в том числе, о якобы неправомерном использовании картинок.

«Нам нужен инструмент профилактики: не дать мошенникам совершить свои деяния. Но есть нюанс: не нужно ломать общую систему защиты авторских прав, а добросовестным авторам нужно оставить возможность в судебном порядке защищать свои права», — высказался медиаюрист Михаил Хохолков.

Эксперт предложил внести поправки в Гражданский кодекс и исключить из объектов доверительного управления фотографии.

До этого Государственная дума РФ утвердила в окончательном чтении законопроект, который вносит изменения в методологию исчисления компенсационных выплат за посягательства на авторские права, использование товарных знаков и иные нарушения в сфере интеллектуальной собственности.

Ранее суд обязал Apple выплатить почти 41 млрд рублей компании-патентному троллю.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!