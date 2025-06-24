Госдума смягчила штрафы за непреднамеренные нарушения авторских прав

Госдума приняла в окончательном чтении закон, который меняет порядок расчета компенсаций за нарушение авторских прав, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности. Об этом пишет РИА Новости.

Документ разработала группа депутатов и сенаторов под руководством спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Закон стал ответом на решения Конституционного суда, который ранее признал, что действующие правила могут приводить к несправедливым штрафам. Сейчас сумма компенсации за одно нарушение может быть чрезмерно высокой, особенно если затронуто несколько объектов сразу.

Новый закон позволяет судам более гибко подходить к определению выплат. В частности, если нарушение касается нескольких объектов, но связано с одним действием, компенсацию можно будет назначать как за единичный случай. Также суды смогут снижать сумму, если нарушитель действовал без злого умысла, впервые, или если речь идет о частном лице, а не предпринимателе.

Кроме того, документ вводит солидарную ответственность — это значит, что отвечать за нарушение могут все участники цепочки, например, продавцы контрафактного товара.

Закон также увеличивает максимальные суммы компенсаций. Для нарушений авторских прав, товарных знаков и смежных прав верхний предел возрастает с 5 до 10 млн рублей. Минимальная планка в 10 тысяч рублей сохраняется.

Изменения затронули и патентное право. За незаконное использование изобретений и промышленных образцов компенсации будут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. Однако для тех, кто нарушил права непреднамеренно, предусмотрено смягчение — компенсация может быть снижена до 10–500 тысяч рублей или рассчитываться по стоимости контрафактной продукции.

Повторные нарушения обойдутся дороже — выплаты могут достигать тройной стоимости права использования. Также уточнены правила взысканий за обход технической защиты и удаление информации об авторстве. Например, размещение фотографии без подписи, но с указанием источника, теперь не считается нарушением исключительных прав.

Как подчеркнули авторы закона, такие изменения должны обеспечить баланс между защитой прав правообладателей и интересами добросовестных участников рынка.

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