Daily Mail: британка попала в реанимацию после дешевого препарата для похудения

В Англии женщина купила дешевый препарат для похудения и оказалась в реанимации, пишет Daily Mail.

Викки Гибсон заплатила £70 за препарат для похудения. По словам женщины, средство стоило в несколько раз дешевле аналогов. Кроме того, купить его ей посоветовала подруга. Однако уже через несколько минут после первой инъекции у британки начались сильнейшая тошнота, головокружение и пульсирующая головная боль.

«Через пять часов я стала калекой. Боль была настолько нереальной», — рассказала Гибсон.

В больнице Королевского госпиталя Сандерленда врачи, опасаясь отказа органов, подключили ее к капельнице и ввели обезболивающие. По словам пациентки, медики сообщили ей о другой девушке, у которой после аналогичной инъекции действительно отказали органы.

Викки выписали через 48 часов, но последствия ощущались еще две недели. Она признает, что ее поступок был «глупым» и «ленивым», и призывает других не рисковать здоровьем ради сомнительной экономии.

