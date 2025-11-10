Врач перечислила продукты, которые повышают риск развития деменции

Наиболее опасными для мозга являются продукты быстрого питания, чипсы, хот-доги и газированные напитки. Об этом kp.ru рассказала врач-невролог, заведующая Отделением неврологии для больных с нарушениями мозгового кровообращения Пироговского центра Астанда Мушба.

«Употребление продуктов, содержащих трансжиры или насыщенные жиры, ведет к увеличению риска развития деменции вследствие отложения холестерина. Трансжиры активно используются в приготовлении продуктов быстрого питания, жареной пищи, закусках, выпечках», — предупредила врач.

По ее словам, не стоит также злоупотреблять солью, поскольку это может повысить риск развития гипертонии и заболеваний мелких сосудов мозга, а в дальнейшем — привести к инсульту и деменции. Чтобы не допустить этого, Мушба порекомендовала наладить питание и включать в рационе яйца, морепродукты, свежие овощи, фрукты, кисломолочные продукты и сыры. Это сохранит здоровье мозга и замедлит возрастные изменения.

Исследователи из Института питания и трансляционных исследований метаболизма при Медицинском центре Маастрихтского университета в Нидерландах до этого выяснили, что регулярное употребление жареного несоленого арахиса с кожурой улучшает работу мозга и память у пожилых людей.

Ранее сообщалось, что болезни мозга предложили лечить нанотелами верблюдов.