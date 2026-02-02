В России могут появиться федеральные центры промышленного развития для химпрома

Совещание по развитию химической промышленности под руководством президента России Владимира Путина задало четкий и амбициозный вектор для одной из ключевых отраслей экономики — химического комплекса страны. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Госдумы Мария Василькова.

По ее словам, глава государства подчеркнул, что ресурсная база страны — это фундамент, но задача — построить на нем современные, технологичные и экологичные производства.

«Мы совместно с коллегами принимали участие в разработке национального проекта «Новые материалы и химия», в рамках которого определена конкретная задача по выпуску более 130 приоритетных продуктов к 2030 году», — отметила она.

Депутат подчеркнула, что этот документ стал дорожной картой для работы экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете по промышленности и торговле.

«Важно не просто замещать импорт, а создавать конкурентоспособные на мировом уровне высокотехнологичные продукты, от полимеров до продукции малотоннажной химии», — отметила Василькова.

По ее мнению, для реализации таких проектов необходимо обеспечить соответствующую промышленную и социальную инфраструктуру на территориях их размещения. Депутат и ее коллеги для решения этой задачи предложили использовать механизм создания федеральных центров промышленного развития (ФЦПР).

«Механизм ФЦПР позволит концентрировать необходимые ресурсы на точках роста - на территориях, где реализуются или будут реализованы проекты, обеспечивающие технологический суверенитет и технологическое лидерство России», — сказала она.

Василькова уточнила, что ФЦПР предполагает создание благоприятной инвестиционной среды за счет налоговых преференций, субсидий и решения земельных вопросов, а также софинансирование развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. При этом для получения статуса ФЦПР, помимо прорывного промышленного проекта, требуется разработка концепции развития территории и мастер-плана.

«Успех возможен только при эффективной координации усилий бизнеса, государства, регионов, научных и образовательных центров», — подчеркнула депутат.