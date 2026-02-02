Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В России могут появиться федеральные центры промышленного развития для химпрома

Депутат Василькова предложила инфраструктурные решения для химкомплекса
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Совещание по развитию химической промышленности под руководством президента России Владимира Путина задало четкий и амбициозный вектор для одной из ключевых отраслей экономики — химического комплекса страны. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат Госдумы Мария Василькова.

По ее словам, глава государства подчеркнул, что ресурсная база страны — это фундамент, но задача — построить на нем современные, технологичные и экологичные производства.

«Мы совместно с коллегами принимали участие в разработке национального проекта «Новые материалы и химия», в рамках которого определена конкретная задача по выпуску более 130 приоритетных продуктов к 2030 году», — отметила она.

Депутат подчеркнула, что этот документ стал дорожной картой для работы экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете по промышленности и торговле.

«Важно не просто замещать импорт, а создавать конкурентоспособные на мировом уровне высокотехнологичные продукты, от полимеров до продукции малотоннажной химии», — отметила Василькова.

По ее мнению, для реализации таких проектов необходимо обеспечить соответствующую промышленную и социальную инфраструктуру на территориях их размещения. Депутат и ее коллеги для решения этой задачи предложили использовать механизм создания федеральных центров промышленного развития (ФЦПР).

«Механизм ФЦПР позволит концентрировать необходимые ресурсы на точках роста - на территориях, где реализуются или будут реализованы проекты, обеспечивающие технологический суверенитет и технологическое лидерство России», — сказала она.

Василькова уточнила, что ФЦПР предполагает создание благоприятной инвестиционной среды за счет налоговых преференций, субсидий и решения земельных вопросов, а также софинансирование развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. При этом для получения статуса ФЦПР, помимо прорывного промышленного проекта, требуется разработка концепции развития территории и мастер-плана.

«Успех возможен только при эффективной координации усилий бизнеса, государства, регионов, научных и образовательных центров», — подчеркнула депутат.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!