Партия «Единая Россия» создала Совет по технологическому развитию

Илья Семин возглавил совет «Единой России» по технологическому развитию
Telegram-канал Лидеры России. Политика

Партия «Единая Россия» учредила Совет по инновационному и технологическому развитию. Об этом сообщается в Telegram-канале «Лидеры России. Политика».

Он займется разработкой технологического блока народной программы, формированием научно-технологической повестки и обеспечением диалога с экспертным сообществом, бизнесом и инноваторами.

Исполнительным директором совета назначен финалист конкурса «Лидеры России. Политика», руководитель фонда «Технологии будущего» Илья Семин.

«Роботы, искусственный интеллект и беспилотные технологии становятся частью нашей жизни. При этом возникает множество новых неурегулированных ситуаций. Где должны ездить роботы-роверы? Как использовать персональные данные для национальных моделей ИИ? Как безопасно вписать беспилотный транспорт в городскую среду? Вызовов много», — отметил Семин.

По его словам, совет будет помогать партии внедрять новые технологии в повседневную жизнь людей.

«Знания, полученные на программе обучения «Лидеры России. Политика», (коммуникации, формирование образа будущего, работа с аудиториями), помогут сделать работу результативной», — добавил он.

Отмечается, что председателем совета стал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов, секретарем — руководитель проектов партии Илья Медведев.

Кроме того, в состав нового органа вошли представители «Единой России», Росатома, ВШЭ, Сбербанка, ВЭБ.РФ, фонда «Сколково», Минпромторга, Минэкономразвития, а также федеральных и региональных органов власти, институтов развития, ведущих компаний и научно-экспертного сообщества.
 
