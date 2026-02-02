Размер шрифта
Общество

Политолог и писатель прокомментировали заявление о национализме на Северном Кавказе

Политолог Ухов и писатель Антоновский отметили рост национализма на Северном Кавказе
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Политолог Илья Ухов, комментируя в своем Telegram-канале слова действующего обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжелом весе Арсланбека Махмудова о нацизме на Северном Кавказе, согласился с мнением спортсмена, подчеркнув, что под термином «нацизм» в данном случае следует понимать бытовую ксенофобию, расизм и неуважение к представителям других национальностей и культур.

Ранее в интервью на YouTube-канале Рустама Рабаданова Махмудов заявил, что «считает нацизм одной из ключевых проблем Северного Кавказа». Спортсмен подчеркнул, что подобные взгляды разделяют не все жители региона и назвал такие установки деструктивными.

По словам Ухова, такие настроения в России сегодня проявляются в том числе в публичных обсуждениях в сети и связаны с ощущением отстраненности части общества от общероссийской идентичности.

«Вот эта вот «отделенность», как бы несопричастность судьбам большой России, враждебное отношение к ее символам, к ее культурной матрице — которая, как ни крути, изначально складывалась на базе русского народа и его православной веры — и приводит к росту отчужденности и разного рода ксенофобским, да и исламистским воззрениям», — считает политолог.

Ухов также указал, что проблема имеет более широкий характер и затрагивает вопросы общего идеологического вектора государства на национальном треке.

По его мнению, к этому привело позиционирование России не как государства, «созданного трудами, потом и кровью русского народа и примкнувших к нему лучших представителей других коренных народов», а как некоего «плавильного мега-котла».

По оценке политолога, при сохранении текущих подходов риски распространения подобных настроений могут возрасти и в других национальных субъектах России.

Археотуфурист и публицист Роман Антоновский, комментируя цитату Махмудова в своем Telegram-канале, заявил, что нацизм — это не только политическая идеология нацистской Германии, но и установки о ненависти к другим народам.

«Таким образом, геноцид джихадистов против алавитов, друзов, курдов, христиан в Сирии — это исламонацизм», — пояснил Антоновский.

Антоновский добавил, что «местечковый нацизм» свойственен и отдельным выходцам с Северного Кавказа, и обычно выражается в «выпячивании своей региональной идентичности вместо любви к нашей общей Родине».

Писатель призвал бороться с данным явлением, подчеркнув, что носителям таких убеждений «плевать на СВО и судьбу России, им важны лишь интересы своей диаспоры».

В качестве одного из инструментов он обозначил продвижение среди малых народов страны информации о героях, которые верно служили России и ее народу.
 
