Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Больше половины россиян набирают вес зимой

KP.RU: 63% россиян не могут поддерживать свой вес зимой
goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

В холодное время года большинство россиян начинают больше есть, из-за чего нередко сталкиваются с лишними килограммами. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 63% респондентов каждую зиму набирают вес. При этом некоторые из россиян спокойно относятся к происходящему, понимая, что в теплое время года их аппетит вновь изменится, в результате чего лишние килограммы исчезнут. Однако другие опрошенные переживают из-за таких изменений и пытаются привести себя в форму.

Еще 30% россиян поделились, что сезон и погода не оказывают влияние на их пищевые привычки, и даже в холодное время года им удается поддерживать стройную фигуру.

Другие 5% участников опроса признались, что зимой они худеют. Некоторые объяснили, что в это время года они выполняют больше тяжелой физической работы, а другие рассказали, что в холода предпочитают посещать тренажерный зал, чтобы летом иметь возможность расслабиться и отдохнуть в отпуске.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Они отметили, что каждый год их график жизни меняется, поэтому зимой они могут как похудеть, так и набрать вес.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что зимой необходимо употреблять теплые супы и жирную рыбу, чтобы поддержать иммунитет и уровень энергии. Помимо этого, по ее словам, в основе рациона должны быть сложные углеводы, которые содержатся, например, в цельнозерновых кашах и хлебе.

Ранее худеющим россиянам дали советы, как повысить эффективность диеты.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!