Больше половины россиян набирают вес зимой

В холодное время года большинство россиян начинают больше есть, из-за чего нередко сталкиваются с лишними килограммами. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно итогам исследования, 63% респондентов каждую зиму набирают вес. При этом некоторые из россиян спокойно относятся к происходящему, понимая, что в теплое время года их аппетит вновь изменится, в результате чего лишние килограммы исчезнут. Однако другие опрошенные переживают из-за таких изменений и пытаются привести себя в форму.

Еще 30% россиян поделились, что сезон и погода не оказывают влияние на их пищевые привычки, и даже в холодное время года им удается поддерживать стройную фигуру.

Другие 5% участников опроса признались, что зимой они худеют. Некоторые объяснили, что в это время года они выполняют больше тяжелой физической работы, а другие рассказали, что в холода предпочитают посещать тренажерный зал, чтобы летом иметь возможность расслабиться и отдохнуть в отпуске.

Оставшиеся 2% россиян проголосовали за вариант «другое». Они отметили, что каждый год их график жизни меняется, поэтому зимой они могут как похудеть, так и набрать вес.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что зимой необходимо употреблять теплые супы и жирную рыбу, чтобы поддержать иммунитет и уровень энергии. Помимо этого, по ее словам, в основе рациона должны быть сложные углеводы, которые содержатся, например, в цельнозерновых кашах и хлебе.

