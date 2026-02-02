Россиянам рассказали, что делать в случае потери паспорта

Россиянам в случае потери паспорта нужно срочно обратиться в ближайший отдел полиции с соответствующим заявлением. Если документ окажется в руках мошенников, то есть риск, что они смогут оформить на гражданина кредит в микрофинансовой организации, предупредил в беседе с RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Виталий Богомолов.

После регистрации заявления о потере паспорта нужно подать второе заявление на выдачу нового документа. Причем придется заплатить штраф – от 100 до 300 рублей, отметил юрист.

Что касается кредита, то в банке мошенники не смогут оформить займ только по паспорту, так как для этого требуется также предоставить справку о доходах и прочие сведения, необходимые для подтверждения платежеспособности клиента. Однако есть микрофинансовые организации, которые не будут оценивать платежеспособность клиента – в них взять кредит можно через приложение, отправив лишь фото паспорта, предупредил адвокат.

Одним из способов защиты от такой схемы он назвал самозапрет на оформление кредита – частичный или полный.

«Частичный предоставляет выбор параметров запрета: запрет на дистанционное оформление, запрет на оформление кредита в микрофинансовой организации (МФО) и так далее, — пояснил Богомолов. — Если человек поставит частичный запрет на получение кредита в микрофинансовой организации, то при оформлении кредитной карты в банке проблем не возникнет».

