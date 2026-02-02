Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали, что делать в случае потери паспорта

Адвокат Богомолов: потерянный паспорт создает риски мошеннических кредитов
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Россиянам в случае потери паспорта нужно срочно обратиться в ближайший отдел полиции с соответствующим заявлением. Если документ окажется в руках мошенников, то есть риск, что они смогут оформить на гражданина кредит в микрофинансовой организации, предупредил в беседе с RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Виталий Богомолов.

После регистрации заявления о потере паспорта нужно подать второе заявление на выдачу нового документа. Причем придется заплатить штраф – от 100 до 300 рублей, отметил юрист.

Что касается кредита, то в банке мошенники не смогут оформить займ только по паспорту, так как для этого требуется также предоставить справку о доходах и прочие сведения, необходимые для подтверждения платежеспособности клиента. Однако есть микрофинансовые организации, которые не будут оценивать платежеспособность клиента – в них взять кредит можно через приложение, отправив лишь фото паспорта, предупредил адвокат.

Одним из способов защиты от такой схемы он назвал самозапрет на оформление кредита – частичный или полный.

«Частичный предоставляет выбор параметров запрета: запрет на дистанционное оформление, запрет на оформление кредита в микрофинансовой организации (МФО) и так далее, — пояснил Богомолов. — Если человек поставит частичный запрет на получение кредита в микрофинансовой организации, то при оформлении кредитной карты в банке проблем не возникнет».

Ранее россиянам объяснили, что делать при утере водительских прав.
 
Теперь вы знаете
Как поднять кредитный рейтинг и получать одобрения от банков на ипотеку и займы: 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!