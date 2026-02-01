Депутат Госдумы отметил вклад Патриарха Московского и всея Руси в межнациональное согласие

Благодаря усилиям и трудам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Русская православная церковь имеет в обществе огромный авторитет, объединяет верующих россиян вокруг истинных традиционных ценностей и является фундаментом межрелигиозного и межнационального согласия. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Романов, поздравляя предстоятеля Русской православной церкви с 17-й годовщиной интронизации.

«Успешно укрепляемая церковью вера учит людей правде, доброте и милосердию, вдохновляет их на созидание и подвиги во славу Отечества, ведет в бой наших героев в зоне СВО. Благодаря вере в Бога люди справляются со сложностями и выпавшими на их долю испытаниями», — подчеркнул парламентарий.

Также депутат отметил вклад Патриарха Кирилла в сохранение и возрождение храмов, в частности, в Санкт-Петербурге.

«Россияне благодарят Патриарха за духовную поддержку и укрепление православной веры, а также — за развитие миссионерской, просветительской и благотворительной деятельности в России», — отметил Романов.

Он добавил, что при содействии Патриарха Кирилла совместная работа государства и церкви в сфере просвещения, сохранения исторической памяти, культурных традиций и духовно-нравственного воспитания молодежи приносит ощутимые плоды.