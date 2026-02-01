Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Депутат Госдумы отметил вклад Патриарха Московского и всея Руси в межнациональное согласие

Депутат Романов поздравил Патриарха Кирилла с 17-й годовщиной интронизации
Владимир Астапкович/РИА Новости

Благодаря усилиям и трудам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Русская православная церковь имеет в обществе огромный авторитет, объединяет верующих россиян вокруг истинных традиционных ценностей и является фундаментом межрелигиозного и межнационального согласия. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Михаил Романов, поздравляя предстоятеля Русской православной церкви с 17-й годовщиной интронизации.

«Успешно укрепляемая церковью вера учит людей правде, доброте и милосердию, вдохновляет их на созидание и подвиги во славу Отечества, ведет в бой наших героев в зоне СВО. Благодаря вере в Бога люди справляются со сложностями и выпавшими на их долю испытаниями», — подчеркнул парламентарий.

Также депутат отметил вклад Патриарха Кирилла в сохранение и возрождение храмов, в частности, в Санкт-Петербурге.

«Россияне благодарят Патриарха за духовную поддержку и укрепление православной веры, а также — за развитие миссионерской, просветительской и благотворительной деятельности в России», — отметил Романов.

Он добавил, что при содействии Патриарха Кирилла совместная работа государства и церкви в сфере просвещения, сохранения исторической памяти, культурных традиций и духовно-нравственного воспитания молодежи приносит ощутимые плоды.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!