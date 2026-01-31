Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

«Единая Россия» и МГЕР предложили включить роман Фадеева в школьные учебники

Более 200 человек провели памятную акцию у монумента юным подпольщикам в Москве
ЕР

Более 200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» провели памятную акцию у монумента юным подпольщикам Краснодона (ЛНР), сообщается на сайте партии.

Участники возложили цветы и привели в порядок территорию вокруг памятника.

Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, не одно поколение патриотов России выросло на истории подпольщиков Краснодона. Демидов также предложил включить роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» в школьные учебники.

«Мы надеемся, что это произведение займет достойное место в новых учебниках по литературе. Для нас — это вопрос сохранения нашей исторической памяти, воспитания наших граждан как деятельных патриотов своей страны, ответственных за ее настоящее и будущее», — сказал он.

Также акция прошла в Краснодоне, Чебоксарах, Грозном, Саратове, Орле и Санкт-Петербурге.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!