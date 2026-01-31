«Единая Россия» и МГЕР предложили включить роман Фадеева в школьные учебники

Более 200 человек провели памятную акцию у монумента юным подпольщикам в Москве

Более 200 активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» провели памятную акцию у монумента юным подпольщикам Краснодона (ЛНР), сообщается на сайте партии.

Участники возложили цветы и привели в порядок территорию вокруг памятника.

Как отметил председатель МГЕР Антон Демидов, не одно поколение патриотов России выросло на истории подпольщиков Краснодона. Демидов также предложил включить роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» в школьные учебники.

«Мы надеемся, что это произведение займет достойное место в новых учебниках по литературе. Для нас — это вопрос сохранения нашей исторической памяти, воспитания наших граждан как деятельных патриотов своей страны, ответственных за ее настоящее и будущее», — сказал он.

Также акция прошла в Краснодоне, Чебоксарах, Грозном, Саратове, Орле и Санкт-Петербурге.