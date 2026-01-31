Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Депутат армянского происхождения заявил о недопустимости вмешательства государства в церковные дела

Депутат ЗСК Тозлян: у армянского народа пытаются отнять историческую память
Телеграм-канал «Арменак Тозлян»

Депутат законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян во время выступления на митинге в поддержку Армянской Апостольской церкви в Армавире заявил о недопустимости вмешательства государства в церковные дела, сообщает Telegram-канал «Краснодарский край».

Он отметил, что раскол Армянской церкви приведет к расколу общества.

По его словам, недопустимо пытаться расколоть армянский народ.

«Я как армянин, не могу равнодушно наблюдать за тем, как у моего народа пытаются отнять историческую память, национальные символы, гордость и единство», — сказал он.
Также Тозлян добавил, что представители армянской диаспоры в России объединяются в целях остановить этот процесс.

«Очень жаль, что в Армении не понимают, что развернутая анти-антицерковная кампания приведет только к расколу Церкви, нации, народа. Я считаю, что должны сейчас мы продемонстрировать поддержку нашей Церкви, ее главы, ее единства, традиций и устоев», — заявил депутат.

Тозлян отметил, что он получил благословение на сбор подписей и принятие резолюции с призывом прекратить вмешательство государства в дела Армянской Апостольской церкви.

В Telegram-канале подчеркнули, что в митинге в Армавире приняли участие более 900 человек. Они выражали протест деструктивной политике премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
 
Теперь вы знаете
Элитная резервация. Куда исчезли доступные квартиры в новостройках Москвы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!