Депутат армянского происхождения заявил о недопустимости вмешательства государства в церковные дела

Депутат законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян во время выступления на митинге в поддержку Армянской Апостольской церкви в Армавире заявил о недопустимости вмешательства государства в церковные дела, сообщает Telegram-канал «Краснодарский край».

Он отметил, что раскол Армянской церкви приведет к расколу общества.

По его словам, недопустимо пытаться расколоть армянский народ.

«Я как армянин, не могу равнодушно наблюдать за тем, как у моего народа пытаются отнять историческую память, национальные символы, гордость и единство», — сказал он.

Также Тозлян добавил, что представители армянской диаспоры в России объединяются в целях остановить этот процесс.

«Очень жаль, что в Армении не понимают, что развернутая анти-антицерковная кампания приведет только к расколу Церкви, нации, народа. Я считаю, что должны сейчас мы продемонстрировать поддержку нашей Церкви, ее главы, ее единства, традиций и устоев», — заявил депутат.

Тозлян отметил, что он получил благословение на сбор подписей и принятие резолюции с призывом прекратить вмешательство государства в дела Армянской Апостольской церкви.

В Telegram-канале подчеркнули, что в митинге в Армавире приняли участие более 900 человек. Они выражали протест деструктивной политике премьер-министра Армении Никола Пашиняна.