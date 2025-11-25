На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стоматолог пытался вылечить четырехлетней девочке 18 зубов за раз и погубил ее

В Казахстане девочка не выжила после попытки вылечить 18 зубов за раз
close
Depositphotos

В Астане анестезиолог попал под суд после того, как во время приема у стоматолога у маленькой пациентки остановилось сердце. Об этом сообщает Orda.kz.

По версии следствия, четырехлетняя девочка пришла в клинику, чтобы вылечить 18 зубов за раз, для этого ей сделали общий наркоз. В результате состояние ребенка ухудшилось. Ее пытались реанимировать, но это не помогло.

Выяснилось, что за некоторое время до визита к врачу девочка перенесла пневмонию. Пациентка не оправилась от болезни до конца, функция легких не восстановилась полностью. При введении препарата это могло вызвать недостаток кислорода.

По словам отца, решение лечить много зубов за раз анестезиолог и стоматолог принимали вместе. Помимо этого, при обращении речь шла только о 9-11 зубах.

«Я спрашивал врача, можно ли не лечить сразу все 18 зубов, сначала сделать девять, а потом остальные. Но нам сказали, что нужно все сразу», – рассказал родитель.

Анестезиолог вину не признает. Рассмотрение дела продолжается.

Ранее россиянам объяснили, как работает седация при лечении зубов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами