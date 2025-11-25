Стоматолог пытался вылечить четырехлетней девочке 18 зубов за раз и погубил ее

В Казахстане девочка не выжила после попытки вылечить 18 зубов за раз

В Астане анестезиолог попал под суд после того, как во время приема у стоматолога у маленькой пациентки остановилось сердце. Об этом сообщает Orda.kz.

По версии следствия, четырехлетняя девочка пришла в клинику, чтобы вылечить 18 зубов за раз, для этого ей сделали общий наркоз. В результате состояние ребенка ухудшилось. Ее пытались реанимировать, но это не помогло.

Выяснилось, что за некоторое время до визита к врачу девочка перенесла пневмонию. Пациентка не оправилась от болезни до конца, функция легких не восстановилась полностью. При введении препарата это могло вызвать недостаток кислорода.

По словам отца, решение лечить много зубов за раз анестезиолог и стоматолог принимали вместе. Помимо этого, при обращении речь шла только о 9-11 зубах.

«Я спрашивал врача, можно ли не лечить сразу все 18 зубов, сначала сделать девять, а потом остальные. Но нам сказали, что нужно все сразу», – рассказал родитель.

Анестезиолог вину не признает. Рассмотрение дела продолжается.

