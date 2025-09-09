В Германии «хулиганом», звонившим в дверь, оказался слизень, пишет Bild.

Жители многоквартирного дома в баварском городе Швабах сообщили, что звонки раздавались неоднократно и создавали впечатление, будто кто-то специально устраивает розыгрыш. Особенно странным показалось то, что камеры у входа в дом не фиксировали никакого движения. Это усилило подозрения, что за шалостью стоит кто-то из местной молодежи, который нашел способ обойти датчики.

Когда на место прибыла полиция, офицеры тщательно осмотрели панель звонков и быстро выяснили, что «нарушителем спокойствия» оказался слизень. Медленно ползя по поверхности, он случайно задевал кнопки, из-за чего в квартирах раздавались звонки один за другим.

Один из жильцов, Доминик, признался, что он и его соседи были немало удивлены.

«Мы и представить не могли, что виновником окажется обычное животное», — прокомментировал мужчина.

Полицейские отнеслись к ситуации с юмором. Они осторожно сняли слизня с панели и выпустили его на ближайший участок травы, ограничившись своеобразным «устным предупреждением» нарушителю ночного спокойствия.

Ранее «кричавшая женщина» в США оказалась козлом с фермы.