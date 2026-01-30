Россиянам назвали лучшее время, чтобы отказаться от вредных привычек

Психолог Тамурова: чтобы бросить вредные привычки, не стоит смотреть на даты

Решившие бросить вредные привычки с Нового года часто теряют мотивацию уже к концу января, поскольку нет стратегии и должной оценки триггеров вроде стресса. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщила практикующий семейный психотерапевт, специалист по зависимостям, член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова.

«Самое благоприятное время для бросания вредных привычек — это когда человек испытывает высокую внутреннюю мотивацию, а не привязан к календарным датам вроде Нового года. Новый год часто провоцирует неудачи из-за внешнего давления и отсутствия плана», — отметила эксперт.

Она посоветовала выбирать период, когда меньше всего стрессов, а также заручиться поддержкой близких. Негативную привычку, по ее словам, следует заменить на полезную, например, на занятия спортом или дыхательными практиками.

