Россиян призвали не есть продукты, которые лежали рядом с плесенью

Плесневые грибы являются серьезным фактором риска для здоровья человека, так как они не просто портят внешний вид продуктов питания, но и могут вызывать симптомы отравления. За счет образования спор они легко распространяются и незаметно для нас заражают другие продукты, которые хранятся рядом, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, микроскопические споры плесневых грибов обладают высокой летучестью и легко перемещаются по воздуху, особенно в условиях повышенной влажности и ограниченной вентиляции, как это часто бывает в бытовых холодильниках.

«Даже при отсутствии видимых признаков заражения, такие споры могут оседать на поверхности соседних продуктов питания и со временем прорастать. Наиболее подвержены риску продукты, содержащие достаточно влаги, имеющие тонкую мягкую кожицу и содержащие достаточное количество сахаров для питания грибов. Это, например, ягоды, хлеб, сыры, колбасы, варенье и кисломолочные изделия. Если хотя бы один из них оказался заражен, вероятность того, что споры распространились на другие продукты внутри закрытого и ограниченного пространства, крайне высока», — объяснила эксперт.

Так, плесневые грибы в процессе жизнедеятельности способны вырабатывать микотоксины — термостойкие органические соединения, обладающие выраженным токсическим действием для человека. Некоторые из них, например, афлатоксины, признаны канцерогенами, могут вызывать поражения печени, почек, а также провоцировать аллергические реакции. Особенно опасны представители рода Aspergillus, которые являются частыми гостями на продуктах питания.

«Важно понимать, что термическая обработка не уничтожает микотоксины. Поэтому употребление пищи, которая находилась рядом с продуктами, зараженными плесневыми грибами, даже после термической обработки, не является безопасным. Это актуально не только при приготовлении блюд в домашних условиях, но и при питании в общественных предприятиях, где нарушение санитарных норм может повлечь за собой серьезные последствия», — сказала Золотарева.

Если плесень обнаружена хотя бы на одном из продуктов или его части в упаковке, особенно при совместном хранении, разумно отказаться от употребления такого продукта и утилизировать его. Это касается, например, ягод в контейнере, ломтиков хлеба в пакете или кусочков сыра на общей тарелке, даже если визуально соседние продукты выглядят чистыми и не зараженными, резюмировала она.

