Россиян предупредили о запрете на публикацию информации о должниках за ЖКХ в домовых чатах

Все сообщения, публикуемые в общедомовом чате, в котором состоит значительное количество жильцов, являются публичными и влекут за собой юридическую ответственность на общих основаниях. Об этом в разговоре с RT предупредил депутат Госдумы Александр Якубовский.

Депутат отметил, что без согласия гражданина запрещено распространять его персональные данные. Согласно ст. 3, 6 и 7 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» к ним относятся фамилия и имя собственника, его номер телефона, адрес проживания, в том числе и номер квартиры в связке с конкретным лицом, а также информация о долгах по жилищно-коммунальным услугам (ЖКХ).

«За такие действия предусмотрена административная ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ, а при наличии существенного вреда или умысла возможно применение ст. 137 УК РФ», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Якубовский напомнил об ответственности, связанной с формой общения в домовых чатах. Запрещено оскорблять других участников, а также унижать их честь и достоинство. Выражения в неприличной форме образуют состав административного правонарушения по ст. 5.61 КоАП РФ.

При этом, если подобные высказывания признаются публичными, наказание усиливается. Заведомо ложные обвинения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, квалифицируют по ст. 128.1 УК РФ о клевете. А угрозы, связанные с причинением тяжкого вреда здоровью и другим, получают особо строгую правовую оценку. По словам депутата, данные сообщения попадают под ст. 119 УК РФ.

