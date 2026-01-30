Россиян предупредили о рисках перехода на цифровые государственные услуги

При переходе государственных сервисов в цифровой формат одной из главных проблем является нестабильное интернет-соединение в регионах России. Об этом «Известиям» рассказал руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой.

По словам специалиста, отсутствие интернета может лишить россиян возможности зайти на «Госуслуги».

«Основной риск полного перехода на цифровой формат и использования «Госуслуг» заключается в их недоступности при нестабильной связи», — заявил он.

Эксперт отметил, что особенно часто с такой проблемой могут сталкиваться жители территорий, где нет проводной связи.

При этом Неживой подчеркнул, что у цифровых сервисов высокий уровень работы. «Госуслугами» пользуются граждане разных возрастов, а функциональные возможности портала во многих аспектах превосходят зарубежные аналоги.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров до этого предупредил, что привычка использовать один и тот же или похожий пароль для профилей во всех социальных сетях и ресурсах может обернуться «последовательной компрометацией», то есть взломом. Для защиты данных от мошенников эксперт порекомендовал использовать менеджер паролей, который помогает создавать сверхнадежные сочетания для каждого сервиса.

