Психиатр назвала тесты, которые можно провести дома для раннего выявления деменции

Психиатр Штань: тест с часами поможет выявить деменцию дома
Тест «Часы» является одним из эффективных методов, которые помогают обнаружить начальные признаки деменции. Об этом газете «Известия» рассказала врач-психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт социального проекта Деменция.net Мария Штань.

Она уточнила, что в рамках него нужно нарисовать циферблат со всеми цифрами и изобразить стрелки, указывающие конкретное время. Если человек испытывает трудности, например, рисует неровный круг, скученные или выходящие за границы цифры, у него могут заподозрить зрительно-пространственные нарушения, которые часто сопровождают когнитивные расстройства.

«Для оценки речи и словарного запаса используются тесты на фонетическую и семантическую активность. В первом случае нужно за минуту назвать как можно больше слов на определенную букву, например «С» (имена собственные не считаются). Нормой для пожилого возраста считается 12 и более слов», — поделилась Штань.

Для второго теста нужно перечислить как можно больше животных, растений или предметов мебели за минуту. Норма — от 12, оптимально — более 15 слов.

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) до этого выяснили, что потребление нитратов из овощей связано со снижением риска деменции, тогда как из питьевой воды и переработанного мяса — с его повышением.

Ранее ученые спрогнозировали рост заболеваемости деменцией к 2050 году.
 
