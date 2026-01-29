В Башкирии обсудили новые драйверы экономики муниципалитетов

Муниципальный уровень является важной точкой роста национальной экономики, именно на нем формируются условия для развития малого и среднего бизнеса, создаются рабочие места и улучшается качество жизни граждан. Об этом заявила в пятый региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Она также сообщила, что в базе ВАРМСУ собрано уже порядка 5 тыс. муниципальных практик в сферах финансов, экономики и устойчивого развития территорий.

Уточняется, что в рамках прошедшего в Уфе мероприятия участники — около 500 представителей муниципальных образований из различных регионов страны, а также представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Совета Федерации, Госдумы, бизнеса, общественных организаций и экспертного сообщества — обсудили вопросы экономического развития муниципалитетов и устойчивого развития территорий.

Замглавы управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что региональные дни позволяют находить решения актуальных вопросов местного самоуправления, направленные на повышение качества жизни граждан и создание условий для развития территорий.

Грачев также подчеркнул, что выбор республики Башкортостан для обсуждения вопросов муниципальной экономики не случаен — в регионе сформированы практики и наработки в сфере развития креативных индустрий, управления муниципальным имуществом и других направлений, которые могут быть использованы муниципалитетами других субъектов России.

В свою очередь, заместитель начальника управления президента России по общественным проектам Алексей Жарич заявил, что сохранение и развитие исторических поселений является вложением в будущее страны и связано с укреплением гражданской идентичности.

«Россия — это страна со своим цивилизационным кодом, со своей системой ценностей. Мы не позволили изменить нашу идентичность, и под руководством нашего президента отстояли наш суверенитет. Сохранение гражданской идентичности — это ответ на вопрос «Кто ты?». Если человек, особенно молодой человек, отвечает: «Я — гражданин Российской Федерации» — значит, мы с вами все делаем правильно», — подчеркнул он.

Отдельное внимание на мероприятии было уделено применению цифровых технологий в управлении городским хозяйством.

В ВАРМСУ уточнили, что представленные в рамках региональных дней практики и инициативы станут основой для формирования программы III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который пройдет в апреле 2026 года. Мероприятие по поручению президента России проведет ВАРМСУ при поддержке администрации главы государства.