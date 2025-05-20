Женщина подала в суд на магазин «за дискриминацию ее альпаки»

В Тасмании хозяйка альпаки подала в суд на магазин, куда не пустили с питомцем

Суд в Тасмании рассматривает дело о том, что домашнюю альпаку не пустили в магазин, «подвергнув ее дискриминации», пишет ABC News.

Жительница Тасмании Эбби-Нигелла Борст и ее партнер Дезмонд Голл подали жалобу в Офис комиссара по защите от дискриминации после того, как их не пустили с альпакой Виолет в супермаркет. Персонал магазина объяснил, что Виолет — это домашний скот, и потому она не может находиться внутри.

Борст утверждает, что альпака — терапевтическое животное, которое помогает ей справляться с физическими и психологическими проблемами. Женщина также предоставила медицинское заключение, подтверждающее необходимость использования животного в терапии.

Теперь уже мировой судья должен будет определить, нарушил ли супермаркет закон, запретив животному вход. В Австралии под защиту Закона о дискриминации по признаку инвалидности 1992 года попадают служебные животные , включая собак-поводырей и слуховых собак. Эмоциональная поддержка или наличие питомца не дает права на свободный доступ в общественные здания. В Тасмании нет четкого правового определения «служебного животного», кроме как для собак, помогающих людям с нарушением зрения или слуха.

Эбби-Нигелла подчеркивает, что Виолет полностью приучена и прошла специальную подготовку. Она мечтает взять альпаку на самолет и совершить с ней однодневную поездку в Мельбурн.

«Она помогает мне в общении с людьми и даже предупреждает меня о приступах», — говорит женщина.

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