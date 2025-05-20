На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина подала в суд на магазин «за дискриминацию ее альпаки»

В Тасмании хозяйка альпаки подала в суд на магазин, куда не пустили с питомцем
close
ABC News

Суд в Тасмании рассматривает дело о том, что домашнюю альпаку не пустили в магазин, «подвергнув ее дискриминации», пишет ABC News.

Жительница Тасмании Эбби-Нигелла Борст и ее партнер Дезмонд Голл подали жалобу в Офис комиссара по защите от дискриминации после того, как их не пустили с альпакой Виолет в супермаркет. Персонал магазина объяснил, что Виолет — это домашний скот, и потому она не может находиться внутри.

Борст утверждает, что альпака — терапевтическое животное, которое помогает ей справляться с физическими и психологическими проблемами. Женщина также предоставила медицинское заключение, подтверждающее необходимость использования животного в терапии.

Теперь уже мировой судья должен будет определить, нарушил ли супермаркет закон, запретив животному вход. В Австралии под защиту Закона о дискриминации по признаку инвалидности 1992 года попадают служебные животные , включая собак-поводырей и слуховых собак. Эмоциональная поддержка или наличие питомца не дает права на свободный доступ в общественные здания. В Тасмании нет четкого правового определения «служебного животного», кроме как для собак, помогающих людям с нарушением зрения или слуха.

Эбби-Нигелла подчеркивает, что Виолет полностью приучена и прошла специальную подготовку. Она мечтает взять альпаку на самолет и совершить с ней однодневную поездку в Мельбурн.

«Она помогает мне в общении с людьми и даже предупреждает меня о приступах», — говорит женщина.

Ранее альпака чихнула на британского монарха в Австралии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами