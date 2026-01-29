Жительница Новосибирска брала собак на передержку и якобы издевалась над ними

В Новосибирске зоозащитники обвинили местную жительницу в издевательстве над собаками под видом передержки. Они утверждают, что женщина брала у владельцев деньги, а потом бросала чужих питомцев в лесу, сообщает kp.ru.

В октябре 2025 года шарпей Анны покусал ее с мужем, поэтому пара, у которой растет ребенок, решила сдать пса на передержку. Через соцсети вышли на Марину (имя изменено — прим. ред.), которая дала номер мужчины, готового взять агрессивного пса. За передержку у Анны попросили 10 тыс. рублей наличными, также она отдала деньги, корм, ошейник питомца, рассчитывая позже его вернуть.

«На следующий день мы стали писать этому мужчине, спрашивать, как собака, где она. Нас уверяли, что все хорошо, но фото так и не прислали. А потом заводчица прислала мне видео привязанного шарпея в Барнауле. Мы обратились к волонтерам, с их помощью написали заявление в полицию», — рассказала сибирячка.

Оказалось, что пес, попав в новые руки, прожил всего несколько дней. Зооинспектор Румия Молла утверждает, что Марину уже давно подозревают в жестоком обращении с породистыми собаками. По некоторым данным, их могут использовать для разведения и перепродавать.

«По сообщениям людей, под видом льготной передержки у хозяев забирают животных за деньги, а потом собак и кошек вывозят в соседние регионы, в лес, к границам областей, где их просто привязывают к деревьям и столбам — без еды и воды. Мы добиваемся вмешательства правоохранительных и надзорных органов», — подчеркнула Румия.

Сама Марина не смогла ответить на вопросы журналистов, но друг женщины заявил о ее невиновности. По его словам, Анна записывала голосовые, в которых угрожала: «либо собаку заберут, либо она ее усыпит». Тогда Марина забрала шарпея и якобы доставила в приют. Уже после этого собаку нашли привязанной, но к Марине, как заявил собеседник издания, это отношения не имеет.

