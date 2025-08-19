В историческом здании в Басманном районе открыли кафе

Инвестор привел в порядок нежилое помещение в историческом здании в Москве

В Басманном районе Москвы отреставрировали нежилое помещение в объекте культурного наследия, сообщается на сайте mos.ru.

Инвестор, как сообщается, приобрел помещение 2,5 года назад.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, инвесторы помогают сохранить архитектурное наследие столицы, получая возможность открывать конкурентноспособный бизнес.

«В начале 2023 года предприниматель приобрел у города на конкурсе небольшое помещение площадью 37 квадратных метров на первом этаже объекта культурного наследия регионального значения «Немецкий рынок, XIX — начало XX века: — Жилой дом Яковлевых, В.Е. Трусова с лавками, 1837 год, вторая половина XIX века», — рассказала она.

Сейчас там работает кафе. Рядом со зданием расположена станция метро «Бауманская», офисы, торговые центры и магазины. Именно поэтому инвестор выбрал это место.

В ходе реставрации специалисты очистили стены, отштукатурили потолок, обновили полы, а также заменили электропроводку, сантехнику и инженерные коммуникации. При этом был сохранен исторический облик здания, среди которого фасады, лепной декор и другие.

Напомним, согласно законодательству об объектах культурного наследия, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны сохранять их исторический облик.

Любые работы в таких зданиях проводятся по согласованному проекту, с разрешения и под контролем специалистов департамента культурного наследия города Москвы.