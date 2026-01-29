Размер шрифта
Россияне, пропавшие в Екатеринбурге, нашлись, они живы

Туристов из Екатеринбурга, пропавших в Египте, нашли в полиции
Shutterstock/Galina-Photo

Представители посольства России в Египте заявили о том, что пропавших 26 января туристов из Екатеринбурга обнаружили. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале дипломатов.

После того, как о ситуации стало известно, посольство направило официальный запрос в министерство иностранных дел страны.

«Согласно полученной оттуда предварительной информации, в настоящее время они находятся в египетской полиции», – сообщается в публикации.

Информация о том, как и по какой причине они туда попали, не уточняется. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Дипломаты делают все возможное, чтобы екатеринбуржцы вернулись домой.

Молодые люди Владислав и Никита пропали спустя несколько дней после прилета в Шарм-эль-Шейх. Россияне отправились на автобусе в Каир и заселились в гостиницу, но 26 января перестали выходить на связь.

Домой они должны были отправиться 27 января, но на рейс не регистрировались.

Ранее известного российского маркетолога отравили наркотиками и ограбили в Таиланде.
 
