Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Россиян предупредили о страшных последствиях веселящего газа

Психиатр Шуров: вдыхание веселящего газа грозит тяжелой гипоксией мозга
Shutterstock/FOTODOM

Веселящий газ – это крайне опасное вещество, вдыхание которого не только блокирует центры контроля и поведения, но и может нанести серьезный удар по здоровью мозга в результате кислородной недостаточности. Об этом в беседе с RT предупредил врач-психиатр Василий Шуров.

«Использование веселящего газа (он же закись азота, он же воздух Ибицы) приводит к тяжёлой гипоксии мозга. В этот момент возникают эйфория, веселье, расторможенность», — пояснил врач.

Для многих вдыхание газа заканчивается потерей сознания, люди также часто получают травмы при падении, добавил психиатр. В целом под воздействием закиси азота люди глупеют, так как это вещество меняет сознание. В результате теряется контроль, человек после употребления газа рискует попасть в аварию.

Еще одна опасность состоит в том, что газ действует в момент вдыхания, через пару минут кислород снова поступает в мозг, а человеку при этом хочется продолжения. Так люди с вдыхания веселящего газа переходят на более тяжелые вещества с долгим эффектом, заключил врач.

До этого исследователи обнаружили, что закись азота, широко известная как «веселящий газ», может оказаться эффективным средством быстрой помощи пациентам с тяжелой депрессией. В то же время ученые предупредили, что длительное применение закиси азота требует строгого контроля: известно, что ее злоупотребление может приводить к дефициту витамина B12 и неврологическим нарушениям.

Ранее российские ученые в межзвездных льдах нашли молекулу, которая оказалась веселящим газом.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!