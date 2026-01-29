Россиян предупредили о страшных последствиях веселящего газа

Веселящий газ – это крайне опасное вещество, вдыхание которого не только блокирует центры контроля и поведения, но и может нанести серьезный удар по здоровью мозга в результате кислородной недостаточности. Об этом в беседе с RT предупредил врач-психиатр Василий Шуров.

«Использование веселящего газа (он же закись азота, он же воздух Ибицы) приводит к тяжёлой гипоксии мозга. В этот момент возникают эйфория, веселье, расторможенность», — пояснил врач.

Для многих вдыхание газа заканчивается потерей сознания, люди также часто получают травмы при падении, добавил психиатр. В целом под воздействием закиси азота люди глупеют, так как это вещество меняет сознание. В результате теряется контроль, человек после употребления газа рискует попасть в аварию.

Еще одна опасность состоит в том, что газ действует в момент вдыхания, через пару минут кислород снова поступает в мозг, а человеку при этом хочется продолжения. Так люди с вдыхания веселящего газа переходят на более тяжелые вещества с долгим эффектом, заключил врач.

До этого исследователи обнаружили, что закись азота, широко известная как «веселящий газ», может оказаться эффективным средством быстрой помощи пациентам с тяжелой депрессией. В то же время ученые предупредили, что длительное применение закиси азота требует строгого контроля: известно, что ее злоупотребление может приводить к дефициту витамина B12 и неврологическим нарушениям.

Ранее российские ученые в межзвездных льдах нашли молекулу, которая оказалась веселящим газом.