На Урале бандиты потребовали у бизнесмена плату за «крышевание» и избили после отказа

Предприниматель из Свердловской области обратился в СК РФ из-за вымогательства. Об этом сообщает Ura.ru.
Как рассказал сам бизнесмен из Верхней Пышмы, компания неизвестных требовала, чтобы он платил им 50 тысяч рублей в месяц за «крышевание». После отказа мужчину избили.
«На одной из встреч ему в руки вложили ружье и сняли на видео. Теперь ему стали угрожать уголовным преследованием по статье о незаконном хранении оружия», – сообщается в публикации.
По словам предпринимателя, он обращался в ОВД региона, но его заявление якобы не приняли.
До этого в Челябинске задержали бывшего главу отдела ГАИ и местного предпринимателя. Первый якобы превышал должностные полномочия и получал взятки. От второго он получил более миллиона рублей в обмен на «крышевание» бизнеса.
После получения взятки сотрудники правоохранительных органов закрывали глаза на нарушения при эксплуатации транспорта.
Ранее в Петербурге задержали главу военного представительства МО по подозрению во взятке.