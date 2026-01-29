Размер шрифта
На Урале бандиты потребовали у бизнесмена плату за «крышевание» и избили после отказа

На Урале бизнесмен пожаловался на избиение после отказа платить за крышевание
Shutterstock

Предприниматель из Свердловской области обратился в СК РФ из-за вымогательства. Об этом сообщает Ura.ru.

Как рассказал сам бизнесмен из Верхней Пышмы, компания неизвестных требовала, чтобы он платил им 50 тысяч рублей в месяц за «крышевание». После отказа мужчину избили.

«На одной из встреч ему в руки вложили ружье и сняли на видео. Теперь ему стали угрожать уголовным преследованием по статье о незаконном хранении оружия», – сообщается в публикации.

По словам предпринимателя, он обращался в ОВД региона, но его заявление якобы не приняли.

До этого в Челябинске задержали бывшего главу отдела ГАИ и местного предпринимателя. Первый якобы превышал должностные полномочия и получал взятки. От второго он получил более миллиона рублей в обмен на «крышевание» бизнеса.

После получения взятки сотрудники правоохранительных органов закрывали глаза на нарушения при эксплуатации транспорта.

Ранее в Петербурге задержали главу военного представительства МО по подозрению во взятке.
 
