Работница склада, не знавшая о своей беременности, родила в туалете на работе

В США женщина стала мамой во второй раз, не подозревая о своей беременности

Американка родила во время рабочей смены, не зная о своей беременности. Об этом пишет People.

В понедельник, 26 января, Аметист Блумберг из Айовы заканчивала смену на складе FedEx в Граймсе, когда внезапный позыв погнал ее в туалет.

«После этого даже не могла встать с унитаза», — вспоминает Блумберг.

Однако женщине удалось открыть дверь и позвать на помощь. Коллеги вызвали спасателей, и те прибыли на место к 8:29 утра и смогли помочь при родах.

Ребенок, которого мать назвала Оникс Кинг Истерли, родился в 8:33, после чего их обоих доставили в больницу. Вес малыша составил около 2,9 кг, он был признан полностью здоровым.

Блумберг, ставшая мамой во второй раз, удивляется, что во время этой беременности у нее не было никаких симптомов.

«Я даже потеряла вес из-за работы. Единственное, что я чувствовала, это когда у меня начала болеть спина из-за [приближающихся] родов. И когда он опускался, я чувствовала его движения», — поделилась американка.

