Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

Работница склада, не знавшая о своей беременности, родила в туалете на работе

В США женщина стала мамой во второй раз, не подозревая о своей беременности
Соцсети

Американка родила во время рабочей смены, не зная о своей беременности. Об этом пишет People.

В понедельник, 26 января, Аметист Блумберг из Айовы заканчивала смену на складе FedEx в Граймсе, когда внезапный позыв погнал ее в туалет.

«После этого даже не могла встать с унитаза», — вспоминает Блумберг.

Однако женщине удалось открыть дверь и позвать на помощь. Коллеги вызвали спасателей, и те прибыли на место к 8:29 утра и смогли помочь при родах.

Ребенок, которого мать назвала Оникс Кинг Истерли, родился в 8:33, после чего их обоих доставили в больницу. Вес малыша составил около 2,9 кг, он был признан полностью здоровым.

Блумберг, ставшая мамой во второй раз, удивляется, что во время этой беременности у нее не было никаких симптомов.

«Я даже потеряла вес из-за работы. Единственное, что я чувствовала, это когда у меня начала болеть спина из-за [приближающихся] родов. И когда он опускался, я чувствовала его движения», — поделилась американка.

Ранее девушка внезапно родила и выбросила ребенка в окно.
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп мог стать причиной массовой гибели пациентов в российском психдиспансере. Как от него защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!