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Отец забыл на улице автокресло с новорожденным сыном и переехал его

В Германии отец оставил автокресло с сыном за машиной и случайно переехал его
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В Германии отец случайно проехался по автокреслу, которое сам забыл на улице. Об этом сообщает Bild.

Трагедия произошла в небольшой деревне Альтхайм в земле Баден-Вюртемберг. В субботу, 26 июля, отец двоих детей находился на парковке у местного спортивного комплекса.

Мужчина посадил в машину старшего ребенка и поместил своего новорожденного сына в автолюльку, которую почему-то оставил за автомобилем. Затем отец, по-видимому, решил, что младенец уже в машине, дал задний ход и проехался по детскому креслу.

Свидетели вызвали экстренные службы, но прибывшие медики не смогли реанимировать ребенка. Прокуратура распорядилась о проведении экспертизы, чтобы установить точную последовательность событий, предшествовавших аварии.

Ранее водитель придавил женщину с ребенком к стене дома в Красноярском крае.

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