Москвичей пригласили заново открыть для себя классику в Театре на Юго-Западе

В Театре на Юго-Западе покажут спектакли российских классиков
Театр на Юго-Западе

Москвичи смогут увидеть спектакли российских классиков в Театре на Юго-Западе, сообщается на сайте mos.ru.

Посетители театра смогут заново открыть для себя классические произведения Николая Гоголя, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Антона Чехова и другие.

В феврале и марте режиссер Олег Анищенко поставит в театре адаптацию романа Льва Толстого «Анна Каренина». Главная героиня предстанет в спектакле не в роли жертвы обстоятельств, а мятежной максималисткой.

В феврале и апреле в Театре на Юго-Западе можно будет увидеть современную версию «Гамлета» постановщика Валерия Беляковича. Также в феврале, марте и апреле зрители увидят одну из самых язвительных пьес Михаила Булгакова «Зойкина квартира».

Также зрители смогут увидеть «Мастера и Маргариту» в постановке Валерия Беляковича, а в феврале и марте любители Николая Гоголя смогут посетить спектакль «Мертвые души».

Кроме того, в театре покажут «Женитьбу», «На дне», «Чайку» и другие классические произведения.
 
