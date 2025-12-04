Воробьев заявил о борьбе с нелегальными ларьками в Подмосковье

В Московской области не нужны нелегальные и антисанитарные торговые точки, где работают незаконные мигранты и не уплачиваются налоги. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По его словам, региону дороги те, кто занимается бизнесом, создает рабочие места и платит налоги.

«Мы претендуем на то, что мы ведущий регион, который создает условия, если ты занимаешься бизнесом, малым и средним, торгуешь или производишь, или перерабатываешь. Но если ты занимаешься бизнесом, который раздражает всех вокруг, например, продаешь тот же алкоголь, или у тебя работают в этом нестационарном ларьке мигранты, работают часто незаконно, что показывает наш опыт, если ты не платишь налоги, то нам такой, как говорят, хоккей не нужен, нам такой бизнес не нужен», — сказал губернатор.

Он отметил, что Подмосковье следует примеру Москвы: сохраняются те ностационарные объекты, которые востребованы и соответствуют санитарным и эстетическим нормам — например, точки с горячим хлебом, цветами или фермерскими продуктами.

«Мы все-таки очень избирательно подходим. Московская область большая и по размеру, и даже по укладу разная, как мы знаем с вами. И где-то этот нестационарный объект нужен, и он радует глаз, там продают прекрасные цветы или какие-то продукты, которые выращивает, производит, перерабатывает фермер. Это же здорово. Нет вопросов», — пояснил Воробьев.

По его словам, из 25 тыс. нестационарных объектов в регионе неприемлемы те, что работают в обход санитарных норм и Налогового кодекса.

«Мы спокойно с бизнесом, разъясняя, говорим о том, что или вы ведете бизнес легально, красиво, и жители оценивают это, или одно из двух», — сказал губернатор.

Он добавил, что многие предприниматели уже пересматривают подход: обновляют внешний вид ларьков, соблюдают правила и в результате привлекают больше клиентов.

«И мне кажется, это единственно правильный и верный путь», — заключил Воробьев.