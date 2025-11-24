Подросток напал с ножом на охранника в московском торговом центре из-за замечания

СК: в Москве подросток напал с ножом на охранника ТЦ и полицейских

В торговом центре на Ореховом бульваре в Москве 23 ноября 2025 года 16-летний подросток напал с ножом на охранника после того, как тот сделал ему замечание. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Telegram-канал «112» опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал инцидент.

Пострадавшему нанесли не менее двух ножевых ранений, однако своевременно оказанная медицинская помощь позволила сохранить его жизнь, и он был госпитализирован.

В тот же день сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, во время которых задержали подростка. При этом он успел ранить двух полицейских.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз, включая судебно-медицинские, а также допросили свидетелей.

Нагатинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело в отношении подростка. Ему инкриминируют покушение на жизнь (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ) и два эпизода применения насилия в отношении представителей власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Подозреваемого задержали и доставили в подразделение московского ведомства, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и изберут меру пресечения.

