Юрист рассказал, что грозит работнику за игнорирование обеда

Игнорирование работником обеда является нарушением трудовой дисциплины и может повлечь выговор или замечание. Об этом сообщил юрист, бизнес-консультант Илья Русяев в беседе с RT.

Перерыв для отдыха и питания (от 30 минут до 2 часов) — это право работника, а не обязанность, при этом он должен соблюдать правила внутреннего распорядка.

Исключение составляют смены продолжительностью до четырех часов и специфические работы, где предоставление классического перерыва невозможно из-за условий производства, отметил юрист.

Если сотрудник не ест в обеденный перерыв, но соблюдает время отдыха, оснований для дисциплинарного взыскания нет, так как сам по себе отказ от приема пищи не является дисциплинарным проступком, подчеркнул он.

В случае, когда работник не уходит на обед и продолжает заниматься своими делами, игнорируя установленный распорядок или прямое распоряжение работодателя, возникает риск дисциплинарного взыскания, добавил Русяев.

